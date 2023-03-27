''Золотой крест'' главнокомандующего ВСУ: за какие заслуги дают награду

Среди знаков отличия Главнокомандующего ВСУ особое место занимает "Золотой крест". Им награждают лиц рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

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"Золотой крест" получают также военные, которые при отсутствии офицера взяли на себя командование действиями боевого подразделения. Об истории "Золотого креста" и особенностях награды читайте в материале OBOZREVATEL.

История и значение награды

Крест издавна являлся важным элементом козацкой символики. Во время украинской революции начала ХХ века (1917-1921 годы) именно крест был главным символом знаков отличия военных. В УНР ввели единственную награду – Железный крест за зимний поход и бои.

Затем кресты использовала в системе наград Украинская повстанческая армия.

Система наград Главнокомандующего ВСУ

Практически все награды Главнокомандующего ВСУ базируются на символе креста.

Наивысшая награда – "Крест Заслуги", ее получают за особые заслуги в защите Украины.

"Крестом храбрых" награждают за героический поступок во время боевых действий.

Далее следуют Золотой, Серебряный, Стальной кресты, Крест Военная честь, Комбатантский крест, крест "За несокрушимость", "За сохранение жизни" и "За содействие войску".

За что награждают "Золотым крестом"

"Золотым крестом" награждают военных рядового и сержантского состава ВСУ за добросовестное и успешное выполнение боевых задач, за высокие показатели боевой подготовки. Кроме того, "Золотым крестом" отмечают лиц, совершивших героические и выдающиеся поступки на войне.

Этим нагрудным знаком Главнокомандующий ВСУ может наградить повторно – при этом военному вручают металлическое изображение "Ветвь дубовых листьев".

Часто "Золотым крестом" награждают лиц, которым раньше вручали "Стальной крест".

Кого награждали "Золотым крестом"

27 марта 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил "Золотым крестом" Руслана Зубарева (позывной "Хищник"). Руслан – старший солдат 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко.

В бою с российскими оккупантами защитник проявил невероятное мужество. Он сумел отразить атаку превосходящих сил противника.

Руслан Зубарев рассказал, как ему удалось уничтожить штурмовую группу и БМП на расстоянии 5 метров.

Ранее награду получили Владимир Чепайкин, житель села Липники Лугинской территориальной громады Коростенского района Житомирской области, и Николай Господарец, первый заместитель Калиновского городского головы Винницкой области.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.

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