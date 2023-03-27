Залужный наградил воина бригады им. Сирко, отбившего атаку превосходящих сил врага. Фото

Еще один украинский воин, проявивший себя в войне с российским агрессором, получил отличие от главнокомандующего ВСУ. Генерал Валерий Залужный вручил "Золотой Крест" и наградное оружие бойцу 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслану Зубареву.

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Этот молодой старший солдат проявил мужество, отбив вражеские силы, превосходившие в бою. Об этом говорится в соцсетях главнокомандующего Вооруженными силами (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие", – отметил Залужный.

Он подчеркнул, что Руслан отбил атаку превосходящих сил врага, а также проявил победу и мужество в бою.

"Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!" – заявил Залужный.

Ранее генерал Залужный ответил школьнице из Ивано-Франковска на письмо и отблагодарил ее за патриотизм. Второклассница Анна Шахова осенью прошлого года, выполняя задание учителя, написала письмо главнокомандующему ВСУ, а получил послание и ответил ребенку.

Я сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого. Дипломат получил от генерала почетный знак "Крест Заслуги".

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