Знают не все: как правильно ставить ударение в слове 'олень'

Ударения украинского языка – одна из наиболее сложных для изучения тем. Все потому, что их расстановка происходит без четкой закономерности и каждое слово приходится запоминать отдельно.

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Обратить внимание своих подписчиков на то, как правильно ставить ударение в слове "олень" решила автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она записала специальный ролик для своего TikTok @sametak1064.

Ольга обратила внимание, что многие люди делают ударение в этом слове на второй слог. "Олень і тигр однією дорогою не ходять – є така приказка, і вона не про квадроберів. Щодо слова тигр, ні в кого не виникає сумнівів щодо наголосу. А от зі словом "олень" інша історія. Дехто наголошує його неправильно і каже "олЕнь", – обратила внимание ведущая.

Кстати, языковеды объясняют эту ошибку продолжительным влиянием русского языка. Там ударение ставится именно таким образом. "Запам’ятайте, у цьому слові наголос падає на перший склад – правильно "Олень", – объяснила Багний.

Кстати, если вы хотите сказать о детеныше оленя, то здесь ударение нужно ставить на последний слог – оленЯ. Сохраняется оно и в уменьшительной форме – оленЯтко.

Ранее OBOZ.UA публиковал список украинских слов, имеющих двойной ударение.

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