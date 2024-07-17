Зимний или стандартный: на каком времени осталась Украина и почему отказалась от летнего

27 октября 2024 года Украина в последний раз переведет стрелки часов – на зимнее время, которое является стандартным. Перевода на так называемое летнее время, которое было искусственно создано для более эффективного использования дневного света, больше не будет.

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Такое решение приняли в Верховной Раде Украины 16 июля, проголосовав за законопроект №4201. Таким образом, в Украине будет действовать единое киевское время, отличающееся от московского. OBOZ.UA объясняет, на каком времени осталась Украина и почему отказалась от летнего.

Зимнее время – стандартное, то есть основное, а летнее – искусственное и временное, которое устанавливается на определенной территории на летний период года (обычно больше на час от стандартного времени). К тому же, летнее время используется далеко не во всех странах. 140 государств никогда не пользовались сезонным временем или отказались от такой практики. Европейский парламент также поддержал идею отменить сезонный перевод часов.

На карте синим цветом обозначены государства, где ныне используют летнее время; оранжевым – где отменили перевод часов на летнее время; красным – никогда не использовали.

Что изменится в Украине

Сейчас в Украине действует третий часовой пояс UTC+3, поскольку 31 марта Украина перешла на Eastern European Summer Time (EEST). Тогда время было переведено вперед на один час с 03:00 до 04:00 по местному времени.

Начиная с 27 октября 2024 года, в Украине всегда будет UTC+2/Eastern European Time (EET), то есть плюс два часа до времени по Гринвичу.

О чем говорится в законопроекте:

– во всех населенных пунктах Украины на протяжении всего года будет действовать единое киевское время;

– документ дополнительно призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях Украины установлено время России;

– отказ от перехода на летнее время уменьшит риски для здоровья украинцев, поскольку, по мнению большинства ученых, ежегодный перевод часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий;

– Украина проводит "временную реформу", ориентируясь на аналогичную инициативу ЕС, поэтому это соответствует логике евроинтеграции;

– в законопроекте также сказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Неудачные попытки отменить переход на летнее время

У нас уже были попытки отказаться от перехода на летнее время. Первое серьезное намерение по вопросу переходов с зимнего на летнее время в 2011 году сделала Партия регионов. Политсила захотела скопировать изменения в России, где решили перейти на летнее время и отменить дальнейшие сезонные переводы часов.

20 сентября 2011 года постановлением Рады было отменено возвращение на стандартное время. В западных регионах были недовольны таким решением, поскольку людям пришлось бы идти на работу и вести детей в школу в темноте. Через месяц постановление было аннулировано.

После этого к идее отмены перехода на летнее время вернулась в 2021 году. Тогда парламент принял в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Однако во втором чтении проект закона так и не был принят.

Мотивация нардепов

Сейчас, при летнем времени, киевское время совпадает с московским. В России ежегодный перевод часов был отменен в 2011-м, когда страна осталась в постоянном летнем времени. А в 2014 году она перешла на постоянное зимнее.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, объясняя пользу от отмены переходов на летнее и зимнее время, напомнил, что в первые дни после того, как РФ аннексировала Крым, первое, что она сделала – ввела туда "московское время".

Он отметил, что это вопрос не ощущения, а государственной политики. "И когда кто-то говорит, что часовые пояса – это параллельные линии, то, пожалуйста, взгляните: нигде нет параллельных линий. Это всегда геополитическое измерение. Любой часовой пояс – это геополитическое измерение", – подчеркнул пглава ВР.

Также он отметил, что не знает людей, которые чувствуют себя счастливыми от переустройства своих биологических часов дважды в год из-за перевода часов.

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