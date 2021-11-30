Зима в Украину придет по расписанию: какой будет погода в первый день декабря. Карта

Погода в Украине в среду, 1 декабря, будет снежной в половине областей. В остальных регионах – ясно и без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами ожидаются сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Днем небольшой снег и мокрый снег прогнозируют на западе, севере, а также в Винницкой области. Местами на дорогах образуется гололедица.

Ветер в западных и южных областях будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза; днем от 0 до 3 тепла, на юге чуть теплее – до +8.

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В Киеве в среду также прогнозируют снег и гололедицу на дорогах, ночью -1… -3, днем +1… +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября в Украинские Карпаты пришла настоящая зима – горы замело снегом, а видимость была ограниченной.