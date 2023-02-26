Журналистку ''5 канала'' захейтили в сети за вопрос Зеленскому

На прессконференции 24 февраля журналистка "5 канала" Анна Рыбалко задала президенту Владимиру Зеленскому несколько острых вопросов. После пресс-конференции в сети начали появляться сообщения с оскорблениями и обвинениями в сторону журналистки.

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В частности, журналистка спросила Зеленского о том, не жалеет ли он о том, что успокаивал украинцев и умалял угрозу накануне полномасштабного вторжения России, и не видит ли в этом персональной ответственности.

Спросила и о бывшем главе СБУ Иване Баканове, какое наказание должен понести он.

Четкого ответа на вопрос Владимир Зеленский не дал. Вспоминал же своего предшественника, пятого президента.

После пресс-конференции в сети начали появляться оскорбительные сообщения и обвинения в сторону Анны Рыбалки. Сообщения начали отправлять и в личные.

Большинство пользователей, которые писали эти сообщения, заблокировали свои страницы. Часть – похожи просто на работу ботов, специально натравленных на журналистку.

В то же время многие корреспонденты поддержали Анну. Писали, в частности, что это единственный острый вопрос на более чем двухчасовой пресс-конференции Президента.

Главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховой написал в соцсетях, что резкий ответ Владимира Зеленского показывает, что у нас все больше разграничиваются два образа президента. О внешней политике он хорошо говорил. А относительно внутренней – не адекватно оценивает реальность.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов вспомнил, как ему было отказано в аккредитации на пресс-конференцию. Но написал, что демократические лидеры не боятся неудобных вопросов, потому что это ответственность перед избирателями.

А журналист Виктор Шлинчак написал, что его вопрос был проигнорирован модераторами, ведь совсем не вписывался в общую канву встречи.

На ответ Владимира Зеленского отреагировал и Петр Порошенко. Заявил, что залог победы - единство. Поэтому будет делать все, чтобы ее не разрушить. Помимо этого пятый президент подчеркнул, что основой демократии является свобода слова. И задача журналистов задавать вопросы, а политиков – спокойно на них отвечать.