10 лет назад я летела на отдых рейсом Киев-Симферополь. Было время раннего Януковича.

Рядом со мной в самолете сели два очень характерных человека в штатском, с выбритыми затылками и по-школьному простриженными челками. Я заметила их еще во время посадки и, как оказалось, не прогадала.

Сразу после того, как самолет набрал высоту, они вытащили из папок документы с названием какого-то из подразделений СБУ в шапке и начали изучать отчет об "угрозах сепаратизма в Крыму". Было понятно, что ребята едут в служебную командировку с особой задачей.

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Звісно ж, мене це зацікавило, бо вже були захоплені росіянами кримські маяки; були російські бойові кораблі ЧФ, які воювали в Грузії у 2009 і після цього повернулись у Севастополь; була в Криму сепаратистська партія "Русское единство" та інші; були різні православні групи, орієнтовані на ідеї "русского мира", істерія навколо кримських місць Романових і страстотєрпца государя Ніколая ІІ (безумство Поклонської з іконами це лише наслідок); вже були слова Путіна на Бухарестському саміті НАТО "якщо Україна піде в НАТО, то піде без Криму і Сходу", були заяви Лужкова "Крим наш", вже починався "реконструкторський рух", який, як пізніше писав В.Горбулін, використовувався ГРУ і ФСБ для легендованого вивчення і підготовки територій України для ведення бойових дій.

Словом, все в принципі було зрозуміло і висіло в повітрі.

Отож, тоді в літаку, відкривши на колінах книжку, я з інтересом заглянула у папери сбушників, шукаючи якісь знаки того, що Київ тримає під контролем кримську ситуацію, і що ці сбушники летять до Сімферополя саме з цим завданням.

Але з документів, які протягом польоту вивчали моі сусіди, я з жахом зрозуміла, що у фокусі спецслужб – кримські татари. Ось хто був головною загрозою "кримського сепаратизму" за версією того звіту. Було багато інформації про Меджліс, лідерів, бізнеси і конфлікти різних груп, зв’язки з політичними і релігійними діячами інших країн, контакти з турецькою діаспорою.

Паралельний до реальності світ.

В цей же час, починаючи з 2009, заступник головного редактора журналу "Чорноморська безпека" аналітичного Центру "Номос" у Севастополі Олексій Бессарабов пише під псевдо О.Стрелецький для різних українських медіа, зокрема для "Главреду", цілий цикл статей "Вибухонебезпечний Крим". Про проросійські організації в Криму, загрози і політичні наслідки перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі, проблеми з інформаційною політикою України, про бізнес-скандали і корупцію, пов’язані з ЧФ РФ, про будівництво житла для російських військових у Севастополі за гроші Лужкова.

Ось уривок з його тексту 2011 року "Чорноморський регіон: вибухонебезпечна суміш з кількома детонаторами" для Центру Разумкова:

"Сьогодні Росія не застосовує воєнно-політичного тиску на Україну, надаючи перевагу захопленню її стратегічних активів та економічному поглинанню…

Такий перебіг подій не виключає вірогідності переростання ситуації в конфліктну, в т.ч. із застосуванням сили…

Може бути послідовність наступних дій:

- розширення в регіонах України, зокрема у Криму, кола прихильників ідей “Русского мира”, поширення російського громадянства;

- провокування загострення ситуації в окремих регіонах, ініціювання звернень до російської влади з приводу захисту співвітчизників;

- ініціювання Росією створення (або допомога у створенні) неформальних місцевих воєнізованих формувань, застосування російських ЗС для захисту співвітчизників…".

Фактично, в той час коли СБУ, інфільтрована російською агентурою, і загалом тодішня влада "не помічали" реальних загроз на півострові, Бессарабов точно передбачив сценарій російської агресії проти України. За 3 роки до подій в Криму.

Журналістська і аналітична робота Олексія Бессарабова не лишилась непоміченою окупаційною владою.

У листопаді 2016 року в Севастополі ФСБ затримала Олексія разом з колегою, теж співробітником центру "Номос" Дмитром Штибліковим і їхнім другом Володимиром Дудкою. Усіх трьох за сфальсифікованими "доказами" та "експертизами" звинуватили у "підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки".

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку та Бессарабова до 14 років в’язниці.

Незважаючи на психологічний тиск і тортури Олексій не визнав вини.

Він перебуває за ґратами вже 5 років у російській колонії суворого режиму.

Єдина наша можливість допомогти Олексієві й нашим іншим політичним в’язням – розголос, привернення уваги.