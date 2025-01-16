'Жовтогарячий' или 'жовто-гарячий': как правильно писать на украинском цвета

По общему правилу в украинском языке названия оттенков и сочетания цветов пишем через дефис. Например, черно-белый, бледно-розовый, желтовато-красный, фиолетово-серый, желто-голубой и т.д. Фактически имеем два прилагательных, которые нужно разделять дефисом.

Видео дня

Однако со словом "жовтогарячий" часто возникают вопросы. Языковеды рассказали, как правильно писать названия цветов.

"Жовтогарячий"– это название цвета, а не сочетание цветов. То есть это слово следует писать слитно.

"Жовтогарячий – качественное сложное прилагательное женского рода в единственном числе, отвечает на вопрос (какой?).

В правописании также указано прилагательное "червоногарячий" как исключение, которое тоже нужно писать вместе. Языковеды добавляют, что это не исчерпывающий список. Такие названия цветов, как "синьогарячий, білогарячий, золотогарячий, зеленогарячий, чорногарячий і сірогарячий" также существуют в украинском языке и пишутся слитно.

Фактически из любого цвета, отличающегося яркостью, интенсивностью, можно образовать новое слово, добавив компонент "...гарячий". А писать такие прилагательные нужно слитно, а не из-за дефиса.

Итак, подытожим. Сложные прилагательные, обозначающие цвета: бело-голубой, серо-зеленый и т.д. следует писать через дефис. А прилагательные с компонентом "...гарячий" образуют отдельный цвет и писать их нужно слитно.

Например:

На грядці виріс велетенський жовтогарячий гарбуз.

Вечірнє небо палало синьо-червоними та жовтогарячими барвами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "заграва" и как ставить ударение в этом слове.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.