Что такое 'заграва': какое ударение в украинском слове

В глубинах украинского языка скрывается множество слов, способных поразить своей красотой и выразительностью. Одним из таких слов является "заграва". Это слово, полное поэтичности, описывает сияние, которое мы можем наблюдать на небе во время заката, пожара или других ярких явлений.

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Это слово постепенно возвращается в обиход после длительного забвения. Хотя его редко услышишь в повседневной речи, она придает особый шарм и подчеркивает красоту украинского языка.

Что означает "заграва"

Слово имеет несколько значений, связанных со световыми явлениями. В первом смысле зарево – это отражение или отсвет яркого света на небе, который может быть заметен во время пожаров или других ярких источников света. Другое значение касается сияния горизонта во время заката или восхода солнца, а также во время полного солнечного затмения.

"Заграву" нередко заменяют "заревом". Однако это слово является калькой по русскому языку, тогда как "заграва" имеет чисто украинское происхождение и заслуживает более широкого употребления.

Примеры:

Заграва ніжно освітила вечірнє небо, додаючи романтики осінній прогулянці.

Над обрієм спалахнула багряна заграва, сигналізуючи про початок нового дня.

Під час пожежі в далині виднілася заграва, яка лякала своїм яскравим і тривожним сяянням.

Блогер и радиоведущая Ольга Багний, автор программы "Правильно на украинском", в своем TikTok рассказала, что это ударение в слове "заграва" обычно падает на второй слог, однако его можно употреблять с ударенным первым слогом.

"Закладываюсь, вы слышали это слово с ударением на второй слог, однако есть еще один, тоже правильный, он падает на первый слог. Поэтому "загрАва" и "зАграва" правильно на украинском, слово имеет двойное ударение", — резюмировала языковед.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что многие используют неправильный предлог с существительным "приправа".

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