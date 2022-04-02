Оккупанты убили в Украине 158 детей, ранены 254 ребенка: в Офисе генпрокурора рассказали о преступлениях РФ

Более 400 украинских детей пострадали в результате российского вторжения и развязывания Кремлем войны в Украине. Оккупанты убили уже по меньшей мере 158 детей.

Данные не окончательны, ведь часть территорий до сих пор находится под контролем оккупантов или беспощадно ими обстреливается. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены. Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - отмечают в ОГПУ утром 2 апреля.

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Ювенальные прокуроры также обнародовали данные по регионам, где были убиты и ранены больше всего детей. В Киевской области погибли или получили ранения 75 маленьких украинцев, в Донецкой области - 71, в Харьковской области - 56, в Черниговской - 46, в Николаевской - 31, в Луганской области - 31, в Запорожье - 22, в Херсонской области - 29, в Киеве- 16, на Сумщине – 16, в Житомирской области – 15 детей.

Генпрокуратура сообщила об отдельных военных преступлениях российских оккупантов, в результате которых пострадали несовершеннолетние.

"Ориентировочно 18-20 марта вооруженные силы РФ совершили обстрел артиллерией гражданских автомобилей на автодороге в Черниговской области, в результате чего погибли 13 человек, двое из которых – дети. 26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя. 31 марта Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок", - перечислили в ОГПУ.

Беспощадно уничтожают оккупанты также учебные заведения. С начала вторжения путинская армия бомбила и обстреливала украинские города, повредив 869 учебных заведений. 83 из них полностью разрушены.

Больше всего разбомбленных школ – в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, повреждено более 80 заведений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Венедиктова объяснила, почему Украина не открыла дело против Путина и угрожает ли ему Гаага. Генпрокурор рассказала также о большом объединенном деле по высшему военно-политическому руководству РФ и исполнителям преступных приказов по совершению военных преступлений в Украине. По нему уже проходят более 200 подозреваемых.

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