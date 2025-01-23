Жизнь может кардинально измениться: как загадывать желания на Китайский Новый год

В преддверии Китайского Нового года, который в этом году приходится на 29 января, астролог Анна Вергелес поделилась ценными советами о том, как привлечь удачу и воплотить свои мечты в жизнь.

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Как известно, 2025 год – это год Деревянной Змеи, который обещает быть полон энергии и новых возможностей. Чтобы воспользоваться этими энергиями, астролог советует обратить внимание на несколько важных моментов.

Астролог эксклюзивно для OBOZ.LIFE отметила, что 29 ожидается "особое новолуние" в 14:36 по киевскому времени. "Это мощный момент, когда можно работать с желаниями, создавать карты мечт. Я советую всем, кто не успел загадать желания на 1 января, сделать это 29 января. Это время, когда Вселенная слышит наши мысли, и желания обладают особой силой", – – сказала она.

Как загадывать желание правильно

Анна Вергелес добавила, что желание лучше всего загадывать вечером 29 января, после 14:36, когда будет наступление нового лунного цикла.

"Важно выбрать время, когда вас не будут беспокоить, настроиться на себя и записать три желания. Рекомендуется сделать это конкретно - не просто "хочу счастья", а четко сформулировать, что именно вы хотите, и что готовы делать для достижения этого", — добавила она.

Астролог посоветовала при обряде использовать свечи, но нужно выбрать правильный цвет.

"Цвет свечи имеет значение: для финансов и любви лучше выбирать зеленую или золотую свечу, для здоровья - красную, для деловых дел - синюю. Если не удается найти нужный цвет, можно использовать белую или натуральную восковую свечу", — говорит она.

Что делать, чтобы исполнилось желание

Вергелес посоветовала записать конкретные желания и трижды проговорить их во время медитации. Каждое желание должно быть четко определено и реалистично, чтобы вы могли действительно реализовать его. К примеру, если хотите сменить работу, определите, какую именно работу хотите, с какой зарплатой и какие шаги для этого нужно сделать.

По ее словам, желание также следует загадывать 29, 30 и 31 января. Можно повторить ритуалы 8, 21, 22 и 25 июня, 10 августа.

"Эти дни подходят для начала важных дел, проектов или символического старта новых инициатив", - пояснила эксперт.

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