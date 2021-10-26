Житомирщина представила на всемирной выставке "EXPO 2020" возможности инновационно-космического кластера "Полесье"

Представители Житомирской области приняли участие во всемирной выставке EXPO 2020 и в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ. Участникам мероприятий презентовали наработки инновационно-космического кластера "Полесье" и наиболее перспективные направления сотрудничества с инвесторами.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По его словам, презентации состоялись на площадке украинского павильона на "EXPO 2020" – одном из крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет и длится шесть месяцев.

Видео дня

На нем страны представляют миру свои инновации и обмениваются идеями с ведущими специалистами многих отраслей из разных уголков земли. Украина впервые за многие годы представлена собственной локацией на выставке Eхро. Все экспозиции объединены вокруг идеи возможности устойчивого развития "нового инновационного и мобильного общества", существующего в гармонии с природой.

Представляя инвестиционные возможности Житомирщины Виталий Бунечко отметил, что Житомирщина, как родина Сергея Королева, всегда стремится активно участвовать в создании инновационного общества, в том числе и в развитии космической отрасли Украины. В настоящее время предприятия и учебные заведения области являются участниками регионального инновационно-космического кластера "Полесье".

В рамках кластера реализуется ряд пилотных проектов, которые имеют важное значение как для развития региона, так и государства в целом. Один из главных драйверов кластера – музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева, которому Президент Украины Владимир Зеленский присвоил в прошлом году статус национального. С соответствующей инициативой в свое время выступила Житомирская областная государственная администрация.

Учебные заведения Житомирщины активно участвуют в подготовке кадрового резерва для рядов космических сил Украины. В этом году ряды Центра управления полетами пополнились офицерами-выпускниками Житомирского военного института им. С.П. Королева.

Полесский национальный Университет разрабатывает технологии использования данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга участков вырубки леса, определения площади поверхности водоемов, проведения агромониторинга, мониторинга функционирования предприятий или строительных работ, определения зон поражения стихийных бедствий и техногенных аварий.

На базе Университета создана антенная станция для приема информации по космическим аппаратам, которая уже в ближайшее время может быть включена в управляющий контур нового украинского космического спутника "Січ-2-1". Сейчас вместе с Государственным космическим агентством ведется активная работа по включению кластера "Полесье" в государственную программу развития космической отрасли Украины.

Кроме участия в космических проектах, Житомирщина имеет много других перспективных направлений для развития сотрудничества, которые стали предметом обсуждения с участниками выставки и потенциальными инвесторами. Именно сейчас в регионе ведется работа по развитию индустриальных парков, в частности, в рамках программы Президента Украины "Большая стройка". Они должны упростить начало бизнеса для инвесторов.

Также особого внимания заслуживает агропромышленный комплекс Житомирской области. Ведь более 50% земельного фонда области – это земли сельскохозяйственного назначения. Важно, что регион является лидером в изготовлении органической продукции.

"Убежден, что первоочередной задачей областной власти является создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Результат такого подхода – успешно действующие сегодня в области более 350 предприятий с иностранным и общим капиталом. Инвестиции в область поступают из 46 стран мира. Житомирская областная государственная администрация открыта для сотрудничества и готова заверить во всесторонней поддержке как на этапе создания, так и в процессе ведения бизнеса в нашем регионе", – подчеркнул глава областной государственной администрации.