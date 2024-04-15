Жителям Селидового в Донецкой области выдали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

От Селидового всего 30 км до временно оккупированной Авдеевки. Врагу сюда дотянуться проще, так что здесь с каждым днем все больше разрушений. Несмотря на все, в городе остается немало жителей, преимущественно преклонных лет, и жить им все сложнее. Фонд Рината Ахметова передал для них 4 тысяч продуктовых наборов, которые сейчас получают люди.

В составе каждого – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Этой помощи ждут.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 348 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.