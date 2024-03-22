Жителям прифронтового Покровска оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Покровск – один из городов на линии огня. Местные жители страдают от регулярных вражеских атак. Фонд Рината Ахметова передал в этот город Донецкой области 6 тысяч продуктовых наборов. Ее могут получить:

Люди, пострадавшие от обстрелов;

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

Одинокие матери;

Многодетные семьи;

Люди старше 60 лет;

ВПЛ.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Продукты длительного хранения — это помощь, которой люди ждут.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 344 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.