Жителям Энергодара посоветовали покинуть город: ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля

Официальные власти временно захваченного Россией Энергодара Запорожской области призывают местное население по возможности покинуть город, поскольку подрыв плотины в Новой Каховке может привести к непредвиденным последствиям. Атомные энергетики пока не видят серьезной угрозы со стороны Запорожской АЭС, однако обязанности муниципалитета – позаботиться и предупредить жителей об опасности.

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Об этом сообщил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии проекту "Радио Свобода". Он подчеркнул, что энергодарцы живут при постоянных рисках с тех пор, как российские захватчики получили контроль над городом.

"На предмет того, могут ли они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", – подчеркнул чиновник.

Он обратился ко всем, кто имеет возможность выехать самостоятельно, имеет собственный транспорт и может оказать помощь в эвакуации соседей. Даже те, кто не готов прямо сейчас покинуть дома, должны серьезно относиться к угрозе и держать поблизости пресловутый "тревожный чемоданчик".

"Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что россияне будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – подчеркнул Самойдюк.

Отметим, что многочисленные эксперты подсчитали риски и вероятные последствия от уничтожения плотины на Херсонщине и пришли к выводу, что реакторам ЗАЭС ничто угрожает. По мнению ведущих специалистов, это был скорей шаг морального давления, чтобы убедить Киев сесть за стол переговоров с военными преступниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне каховской трагедии и подрыва дамбы оккупантами из РФ, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит ЗАЭС в Энергодаре, чтобы лично удостовериться в том, что ядерной угрозы для Европы нет.