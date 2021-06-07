Жительницу Израиля не пустили домой после поездки в Киев на похороны

47-летняя уроженка Украины застряла в Киеве, прилетев в столицу из Израиля на похороны своей матери. Начиная с 31 мая женщина ежедневно пишет просьбы в израильское МВД разрешить ей въезд домой, но пока результата нет.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщило издание "Вести", к журналистам которого Валентина обратилась за помощью. "Не знаю, что делать, помогите вернуться в Израиль к дочке и мужу", – попросила женщина.

Она рассказала, что в Иерусалим приехала четыре года назад к мужу. Как супруга израильтянина Валентина проходит ступенчатую процедуру признания гражданства. Имеет вид на жительство (визу 5-алеф), работает, платит налоги.

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18 мая скончалась мать Валентины, проживающая в Украине. Дочь срочно вылетела на похороны.

Полет из Киева обратно на территорию Израиля прошел спокойно, но на паспортном контроле в аэропорту Бен-Гурион женщину остановили и депортировали в Украину без объяснения причин, как рассказала Валентина.

"У меня отобрали паспорт и, ничего не объясняя, отвели в отдельное помещение. Я заволновалась, начала спрашивать: в чем причина задержки, в чем меня обвиняют? Пограничники отвечали что-то невнятное. Промаявшись всю ночь, под утро я узнала страшную новость: меня депортируют в Украину. В 5:30 меня посадили в самолет и выслали из Израиля", – рассказала украинка.

Пока она находится в Киеве и живет у пожилого отца. "С 31 мая я ежедневно пишу просьбы в МВД Израиля разрешить мне въезд домой, к семье, к дочери. Но никто на мои просьбы не реагирует! Я нахожусь в шоковом состоянии – мало того, что потеряла маму, так еще и не могу вернуться к собственному ребенку. Как такое может быть?" – спросила она.

Журналисты указали на то, что с 3 мая Израиль внес Украину в список "красных" стран из-за пандемии коронавируса. Для выезда в эту страну граждане Израиля должны получать разрешение комиссии по чрезвычайным случаям (ваадат-харигим). Вылет на похороны родственников первой степени (родителей, детей, братьев, сестер) входит в число критериев, по которым комиссия выдает разрешения.

Однако, по словам Валентины, ей не было об этом известно: "Никто ни на каком этапе поездки, даже при пересечении границы Израиля и посадке в самолет, не просил у меня это разрешение".

В Управлении регистрации населения и миграции при МВД прокомментировали ситуацию так:

"Необходимость получать разрешение для посадки в самолет существует и опубликована для публики уже около года. Эта тема широко освещалась в СМИ, и речь не идет о нововведении. Таким образом, невозможно апеллировать к незнанию данного факта".

На вопрос журналистов о том, что делать Валентине в сложившей ситуации, управление предпочло не давать ответа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с каждым годом количество желающих получить гражданство Израиля лишь растет. Большим спросом паспорт Израиля пользуется и у граждан Украины. О том, как получить гражданство и какие документы для этого нужны, можно почитать по ссылке.