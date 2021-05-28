Вадим Жоров рассказал, как получить гражданство Израиля

С каждым годом количество желающих получить гражданство Израиля лишь растет. Большим спросом паспорт Израиля пользуется и у граждан Украины.

Украинцы стремятся переехать по разным причинам – кто-то по экономическим или политическим мотивам, кто-то из-за климатических особенностей или с целью открыть свой бизнес в Израиль.

Основатель Центра репатриации UICC Вадим Жоров в интервью OBOZREVATEL рассказывает о том, кто и как может получить израильское гражданства, и с какими проблемами чаще всего сталкиваются новоиспеченные граждане.

- Кто может получить израильское гражданство?

- Получить паспорт гражданина Израиля могут люди с еврейскими корнями или принявшие иудаизм. Если человек живет в Израиле, является супругом/супругой израильтянина, он тоже может подать документы на гражданство. Такое же право есть и у вдовцов/вдов евреев, если они не вступили в брак с не евреем.

- Какие документы подтверждают еврейское происхождение?

- Задача не из простых, придется собрать целый пакет документов. Прямые доказательства – это бумаги, в которых есть графа "национальность": свидетельства о рождении матери, отца, бабушки или дедушки, о смене фамилии.

Другой вариант – выписки из старых домовых книг, военные, комсомольские, партийные билеты, дипломы об образовании.

Также еврейское происхождение могут подтверждать косвенные доказательства - свидетельства о захоронении близких родственников на еврейском кладбище, ктуба родителей или бабушки с дедушкой, свидетельства о родственниках, которые уже стали репатриантами, фотографии родителей, бабушек и дедушек в национальной одежде.

В то же время потомки евреев в четвертом поколении (совершеннолетние правнуки) не могут претендовать на гражданство.

- Где можно найти такие документы?

- Начать поиски бумаг лучше с семейного архива. Если такого нет – обратиться в ЗАГС (записи хранятся в течение ста лет), городские и региональные архивы, сделать запросы по месту работы и учебы.

Чем больше документов получится собрать, тем более аргументированным будет ваш запрос, а значит – шансы на получение гражданства.

- Таким образом, если в процессе поиска документов еврейских корней найти не удалось, гражданство получить нельзя?

- Можно. Другой из возможных путей к израильскому гражданству – обращение в иудаизм. Для этого около года нужно посвятить подготовке и участвовать в жизни еврейской общины. После обучения будет экзамен, и только затем – церемония.

Вместе с заявлением на репатриацию в консульстве ждут свидетельство о гиюре, рекомендательные письма от общины, раввина-учителя, главного раввина города, описание от своего имени этапов подготовки и обрядов.

Стоит отметить, что власти Израиля проверяют, придерживается ли репатриант религиозного образа жизни, поэтому фиктивный гиюр – изначально плохая идея.

Получить гражданство можно и через брак с гражданином Израиля. Для этого супруги должны прожить в стране не менее пяти лет. Чтобы легализовать брак, придется доказать, что союз не фиктивный.

Помимо всего вышеперечисленного, гражданином Израиля можно стать и через натурализацию. Для этого человек должен жить в Израиле не менее трех лет, иметь вид на жительство, доход и недвижимость, говорить на иврите и отказаться от гражданства другой страны.

Также на гражданство Израиля могут претендовать отслужившие в национальной армии или родители, дети которых погибли во время службы.

Наш центр репатриации помогает собирать необходимые бумаги для репатриации, а также предостерегает от ошибок, которые становятся причиной отказа в гражданстве.

По статистике, в 80% случаев это происходит при самостоятельной подаче документов. Помощь предлагают получить на одном или нескольких этапах, а в зависимости от количества услуг есть разные пакеты, каждый из которых действует для семьи до четырех человек.

- Из-за чего чаще всего отказывают в получении гражданства?

- Как ни странно, но из-за ошибок в анкете. Еще из-за поддельных документов, фиктивного брака или ненастоящего гиюра. Также причинами для отказа могут стать деятельность против еврейского народа, судимость, развод или смерть супруга во время легализации брака.

- Можно ли перевезти в Израиль родственников, не являющихся евреями?

- Можно. Процедура действует, если человек приехал в Израиль ради воссоединения с семьей. Кроме супруга или супруги, ее могут пройти дети репатрианта, пожилой родитель, вдовцы, чьи супруги были евреями.

Однако, нужно быть готовым к тому, что практически во всех случаях придется убеждать власть, что репатрианту необходимо жить рядом с родственниками. Например, из-за отсутствия опекуна или серьезной болезни члена семьи.

- Придется ли отказаться от украинского гражданства в таком случае?

- Как известно, сейчас в Министерстве иностранных дел Украины работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство. В Израиле это тоже разрешено, поэтому репатрианты не обязаны отказываться от украинского паспорта.

Но это не работает для тех, кто получает израильское гражданство через брак или натурализацию. В этих случаях с украинским гражданством придется распрощаться. Но это обычная практика для многих стран Европейского союза.

- Какие документы получают новые репатрианты?

- По приезду в страну – внутреннее удостоверение личности. Это удостоверение может понадобится вам в банках, поликлиниках, аэропортах Израиля и других учреждениях.

С 2017 года теудат зеут существует только в биометрическом формате и требует специальной активации. Этот документ является самым важным для каждого жителя Израиля, достигшнгой 16 лет. Его всегда нужно иметь при себе.

Кроме того, вы получите документ о статусе новых репатриантов – теудат оле. Репатрианты-одиночки получают личное удостоверение, а семьи – одно на всех. Детей до 21 года вписывают в теудат оле родителей. В документе фиксируется денежная помощь от Министерства алии и интеграции в течение всего периода абсорбции.

- Какие особенности при получении загранпаспорта?

- Репатрианты, которые живут в Израиле от трех месяцев до, получают загранпаспорт – "даркон". Он действует один год и открывает безвизовый въезд в 161 страну.

Даркон на более продолжительный срок действия выдадут, если в течение года репатриант провел больше времени в Израиле, а не за границей. Если это не так, ему выдадут международный проездной документ теудат маавар, который также называют лессе-пассе Израиля. Владельцы теудат маавар могут посещать 60 стран без виз.

Те, кто репатриировался менее пяти лет назад и прожил на территории Израиля более 75% времени, получат загранпаспорт на пять лет. В противном случае даркон выдадут на год. Если гражданин все это время провел за границей, ему полагается теудат маавар.

Если репатриант прожил в Израиле в общей сложности не менее трех лет и получил внутренний паспорт более пяти лет назад, можно рассчитывать на 10-летний даркон.

- Помогает ли как-то государство новым репатриантам?

- Конечно. Все репатрианты получают денежную помощь, так называемую "корзину абсорбции". С ее помощью можно снять жилье, купить вещи первой необходимости и т. д.

Чтобы деньги поступали на банковский счет, его нужно открыть в первые дни после прибытия в Израиль, а данные сообщить в отделение Министерства алии и интеграции, там же можно узнать о мерах поддержки. К примеру, о бесплатном изучении иврита.

После того как "корзина" закончится, репатрианты могут подать заявку на получение пособия по безработице или бонусы к зарплате, если она не превышает установленный законом минимум.

Помимо этого, для новых репатриантов предусмотрены налоговые скидки и таможенные льготы, а еще помощь при покупке или аренде жилья и трудоустройстве.

- В каких случаях могут лишить израильского гражданства?

- Аннулировать гражданство могут за предоставление ложной информации при репатриации. Еще одна причина – терроризм или подстрекательство к нему.

Но это достаточно веские причины. По формальным признакам отозвать гражданство -невозможно. Из-за этого для многих второй паспорт не только предоставляет дополнительный комфорт и повышенный уровень международной мобильности, но и чувство безопасности, постоянного наличия какой-то альтернативы или тихой гавани.