На Сумщине женщина нашла клеща в зубной пломбе, из-за него она заразилась боррелиозом

Жительница города Шостка Сумской области нашла клеща в зубной пломбе. Женщина заразилась из-за него боррелиозом – болезнь Лайма.

По ее словам, в прошлом году она лечила зуб в частной стоматологии, где ей и поставили пломбу. Однако после того посещала и государственного врача в стоматологической поликлинике, пишет местное издание shostka.info.

На прошлой неделе женщина снова посетила частного стоматолога, но уже в другой клинике. Пациентке убрали пломбу и нашли под ней мертвого клеща. Анализ крови на клещевой боррелиоз показал положительный результат.

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Пациентка перенесла заболевание в легкой форме. Женщина рассказала, что ранее испытывала недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не уходили после приема обезболивающих таблеток, нарушение кальциевого обмена. В больницу женщина не обращалась.

Женщина обратилась в частную клинику, где ей поставили пломбу. По словам пациентки, врач "очень рассердилась" из-за обвинений и заявила, что "работает десятки лет". Медик предположила, что клещ мог проникнуть через десну.

Болезнь Лайма или боррелиоз – инфекционное, полисистемное заболевание, рецидивирующего характера, при котором у больного поражается нервная система, опорно-двигательный аппарат.

Симптомы болезни Лайма: инкубационный период длится в среднем неделю, на месте укуса клеща на коже возникает папула. Характерной особенностью является образование ореола вокруг месте укуса – эритремы диаметром от 10 до 50 см. У больного возникает сыпь на теле, повышается температура, возникает тошнота, головная и мышечная боль. Для третьей стадии течения болезни характерно появление симптомов неврологических расстройств, болезней сердечной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи, которые нападают на людей в лесах, парках и на берегах рек. Несмотря на маленький размер, эти существа очень опасны для здоровья и даже жизни человека.