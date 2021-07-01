На украинцев из-за аномальной погоды нападают клещи: чем опасны и как защититься
Из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи, которые нападают на людей в лесах, парках и на берегах рек. Несмотря на маленький размер, эти существа очень опасны для здоровья и даже жизни человека.
OBOZREVATEL рассказывает, как уберечься от укусов клещей и что делать, если это все-таки произошло.Клещи нападают на украинцев
Наибольшая активность клещей приходится на период с мая по июнь, а вторая волна наступает только в конце августа – когда спадает жара. Однако из-за постоянных дождей и влажной погоды вредители активны и сейчас. А нападать на людей могут не только взрослые особи, но и личинки.
"Особенность этого года – запоздалая весна. Клещи любят влажность, поэтому этот год для них. Скорее всего, взрослая особь уже достаточно агрессивна и уже нападает. Затем возможно смещение во времени нападения и промежуточных стадий развития клеща – личинок", – отметила в эфире телеканала OBOZREVATEL врач-инфекционист Наталья Виноград.
Существует мнение, что клещи живут на деревьях и именно с них падают на людей и животных. На самом же деле, они не поднимаются на высоту более 1,5 м. Основное место их обитания – невысокие кусты и густая трава. К примеру, лесные поляны, места в тени, берега водоемов, узкие тропинки в парках.
Именно поэтому во время отдыха на природе следует быть особенно осторожным. А чтобы снизить риск укуса, помните о следующих правилах:
Для прогулки в лесу важно надевать закрытую одежду. Светлые кофты с рукавами, штаны, носки и кроссовки – избегайте открытых участков на теле, все должно быть прикрыто.
Для защиты важно использовать специальные средства, которые отпугивают клещей. Репелленты могут быть в форме крема или аэрозоля – выбирайте, что вам по душе.
Во время прогулки периодически проверяйте себя, осматривайте одежду и покрытые волосами участки тела.
После возвращения домой нужно аккуратно снять одежду, проверить ее на наличие клещей, а после постирать. Осмотреть важно и другие вещи, которые вы брали на прогулку, – сумки, корзины, полотенца и так далее.
Затем нужно перейти к главному – осмотру тела. "Любимые" места членистоногих – живот, голова, подмышки, пупок, шея, место под коленями и грудью. Укусы клещей – безболезненны, поскольку вместе со слюной в организм человека впрыскивается анестезирующая жидкость. Ощущение боли и зуда возникает только спустя несколько часов.
"Прошу помнить – не всегда при присасывании клеща человек его видит. Он видит только взрослого клеща, а другие стадии не видит. Они прозрачны, они не визуализируются. То есть если не видели, что присосался клещ, не факт, что он не присосался. Появились признаки заболевания – немедленно к врачу", – советует Виноград.
Но и это не гарантия того, что вы заметите клеща. Поскольку эти вредители присасываются очень умело, припухлость и дискомфорт могут появиться только через одну-две недели – когда клещ успеет напиться достаточно крови и впустить в человека инфекцию.Клещ все-таки укусил. Что делать?
Если же клещу все-таки удалось вас укусить, то прежде всего его необходимо вытащить. И делать это нужно очень аккуратно, иначе частички животного могут остаться в коже.
Возьмите пинцет и захватите клеща поближе к хоботку.
Медленно вращайте насекомое вокруг его оси.
Ообработайте место укуса антисептическим средством, спиртом или йодом.
"Не снимайте клеща голой рукой и не давите его. Лучше взять пинцет или даже полиэтиленовый кулек – так, чтобы на ваши руки не попало то, что содержится внутри клеща, где и может быть возбудитель", – подчеркивает врач.
Если же кровососа вытащить целым не удалось, то остатки в коже нужно извлечь стерильной иглой. А после – тщательно промыть рану и руки.
"Если мы снимем клеща в течение первых двух часов после того, как он напал, никакой угрозы нет", – добавила эксперт.
Впрочем, даже после удаления вредителя из кожи, необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья. Появилась температура, головная боль, красные круги вокруг места укуса – срочно к врачу.
Также специалисты рекомендуют завернуть клеща в марлю или салфетку, закрыть в контейнере, чтобы в лаборатории его проверили на наличие инфекционных заболеваний. Это важно сделать в течение трех дней.Чем опасны укусы?
Клещи переносят опасные для человека бактерии и вирусы. Это клещевой энцефалит, боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии. При попадании в организм они вызывают серьезные заболевания.
"Клещи являются резервуарами для целого ряда опасных возбудителей, в частности, клещевого энцефалита, болезни Лайма, туляремии, геморрагической лихорадки", – рассказала Виноград.
Пожалуй, самое опасное – клещевой энцефалит, он может привести к смерти человека. Все дело в том, что различные формы этой инфекции не имеют противовирусного лечения, а течение заболевания – непредсказуемо.
Кроме того, паралитические формы этой инфекции вызывают стойкий неврологический дефект – даже после выздоровления. И пациенты, которые поправились от инфекции, вызванной вирусом клещевого энцефалита, часто остаются инвалидами. К примеру, возможно появление тяжелой формы эпилепсии, параличи и парезы. Энцефалит можно сравнить с последствиями инсульта или сильного сотрясения мозга.
Вот основные симптомы болезни:
инкубационный период от 2 до 30 дней;
гриппоподобная лихорадка, головная боль;
тошнота, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта;
симптомы артрита;
поражением нервной системы;
проблемы с дыханием;
красная кожа на лице.
Болезнь Лайма. При появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. Осложнения после Боррелиоза могут быть очень серьезными – множественные эритемы на коже, поражения нервной системы, в виде, например, серозного менингита, развития радикулоневрита.
Основные симптомы болезни:
повышение температуры;
сильная головная боль;
рвота, не приносящая облегчения;
кольцеобразные покраснения вокруг укуса;
нарушение чувствительности и двигательных функций;
позже может возникать поражение сердечной мышцы в виде миокардита, появляться артрит.