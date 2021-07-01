На украинцев из-за аномальной погоды нападают клещи: чем опасны и как защититься

Из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи, которые нападают на людей в лесах, парках и на берегах рек. Несмотря на маленький размер, эти существа очень опасны для здоровья и даже жизни человека.

OBOZREVATEL рассказывает, как уберечься от укусов клещей и что делать, если это все-таки произошло.

Наибольшая активность клещей приходится на период с мая по июнь, а вторая волна наступает только в конце августа – когда спадает жара. Однако из-за постоянных дождей и влажной погоды вредители активны и сейчас. А нападать на людей могут не только взрослые особи, но и личинки.

"Особенность этого года – запоздалая весна. Клещи любят влажность, поэтому этот год для них. Скорее всего, взрослая особь уже достаточно агрессивна и уже нападает. Затем возможно смещение во времени нападения и промежуточных стадий развития клеща – личинок", – отметила в эфире телеканала OBOZREVATEL врач-инфекционист Наталья Виноград.

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Существует мнение, что клещи живут на деревьях и именно с них падают на людей и животных. На самом же деле, они не поднимаются на высоту более 1,5 м. Основное место их обитания – невысокие кусты и густая трава. К примеру, лесные поляны, места в тени, берега водоемов, узкие тропинки в парках.

Именно поэтому во время отдыха на природе следует быть особенно осторожным. А чтобы снизить риск укуса, помните о следующих правилах:

Для прогулки в лесу важно надевать закрытую одежду. Светлые кофты с рукавами, штаны, носки и кроссовки – избегайте открытых участков на теле, все должно быть прикрыто.

Для защиты важно использовать специальные средства, которые отпугивают клещей. Репелленты могут быть в форме крема или аэрозоля – выбирайте, что вам по душе.

Во время прогулки периодически проверяйте себя, осматривайте одежду и покрытые волосами участки тела.

После возвращения домой нужно аккуратно снять одежду, проверить ее на наличие клещей, а после постирать. Осмотреть важно и другие вещи, которые вы брали на прогулку, – сумки, корзины, полотенца и так далее.

Затем нужно перейти к главному – осмотру тела. "Любимые" места членистоногих – живот, голова, подмышки, пупок, шея, место под коленями и грудью. Укусы клещей – безболезненны, поскольку вместе со слюной в организм человека впрыскивается анестезирующая жидкость. Ощущение боли и зуда возникает только спустя несколько часов.

"Прошу помнить – не всегда при присасывании клеща человек его видит. Он видит только взрослого клеща, а другие стадии не видит. Они прозрачны, они не визуализируются. То есть если не видели, что присосался клещ, не факт, что он не присосался. Появились признаки заболевания – немедленно к врачу", – советует Виноград.

Но и это не гарантия того, что вы заметите клеща. Поскольку эти вредители присасываются очень умело, припухлость и дискомфорт могут появиться только через одну-две недели – когда клещ успеет напиться достаточно крови и впустить в человека инфекцию.

Если же клещу все-таки удалось вас укусить, то прежде всего его необходимо вытащить. И делать это нужно очень аккуратно, иначе частички животного могут остаться в коже.

Возьмите пинцет и захватите клеща поближе к хоботку. Медленно вращайте насекомое вокруг его оси. Ообработайте место укуса антисептическим средством, спиртом или йодом.

"Не снимайте клеща голой рукой и не давите его. Лучше взять пинцет или даже полиэтиленовый кулек – так, чтобы на ваши руки не попало то, что содержится внутри клеща, где и может быть возбудитель", – подчеркивает врач.

Если же кровососа вытащить целым не удалось, то остатки в коже нужно извлечь стерильной иглой. А после – тщательно промыть рану и руки.

"Если мы снимем клеща в течение первых двух часов после того, как он напал, никакой угрозы нет", – добавила эксперт.

Впрочем, даже после удаления вредителя из кожи, необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья. Появилась температура, головная боль, красные круги вокруг места укуса – срочно к врачу.

Также специалисты рекомендуют завернуть клеща в марлю или салфетку, закрыть в контейнере, чтобы в лаборатории его проверили на наличие инфекционных заболеваний. Это важно сделать в течение трех дней.

Клещи переносят опасные для человека бактерии и вирусы. Это клещевой энцефалит, боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии. При попадании в организм они вызывают серьезные заболевания.

"Клещи являются резервуарами для целого ряда опасных возбудителей, в частности, клещевого энцефалита, болезни Лайма, туляремии, геморрагической лихорадки", – рассказала Виноград.

Пожалуй, самое опасное – клещевой энцефалит, он может привести к смерти человека. Все дело в том, что различные формы этой инфекции не имеют противовирусного лечения, а течение заболевания – непредсказуемо.

Кроме того, паралитические формы этой инфекции вызывают стойкий неврологический дефект – даже после выздоровления. И пациенты, которые поправились от инфекции, вызванной вирусом клещевого энцефалита, часто остаются инвалидами. К примеру, возможно появление тяжелой формы эпилепсии, параличи и парезы. Энцефалит можно сравнить с последствиями инсульта или сильного сотрясения мозга.

Вот основные симптомы болезни:

инкубационный период от 2 до 30 дней;

гриппоподобная лихорадка, головная боль;

тошнота, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта;

симптомы артрита;

поражением нервной системы;

проблемы с дыханием;

красная кожа на лице.

Болезнь Лайма. При появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. Осложнения после Боррелиоза могут быть очень серьезными – множественные эритемы на коже, поражения нервной системы, в виде, например, серозного менингита, развития радикулоневрита.

Основные симптомы болезни: