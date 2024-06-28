Жители Сум пожаловались на странные осадки и плохое самочувствие: что известно

В четверг, 27 июня, жители города Сумы заявили о странных осадках. Они сопровождались плохим самочувствием людей.

Видео дня

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. На спецслужбу поступило два обращения.

"Сегодня вечером служба 15-80 получила два обращения от граждан об удивительных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме. Никаких аварийных ситуаций на предприятии не было.

"Все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", – отметил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и появлении его в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих месяцев по осадкам с 1891 года. Он на восьмом месте – выпало 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!