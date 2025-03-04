Жители прифронтовой Дружковки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Дружковке, несмотря на вражеские обстрелы и разрушения, остается немало людей. Для местных жителей Фонд Рината Ахметова передал 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи производятся с учетом требований безопасности.

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В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.