Жители Новоселовки Первой в Донецкой области получили помощь Фонд Рината Ахметова

Фронт близится сюда быстро. В этой части Донбасса не осталось живого места: сплошная руина и звуки взрывов. Однако на воротах кое-где есть надписи: "Здесь живут люди". Несмотря на большую опасность и риски, Фонд Рината Ахметова передал наборы с самыми необходимыми продуктами для жителей Новоселовки Первой.

"Большое спасибо Ринату Ахметову, которая не забывает нас. Он дает нам возможность выживать. Остается человеком. Это самое важное", – говорит местная жительница, которая остается здесь из-за старенькой бабушки. У каждого из жителей есть своя причина быть здесь.

Наборы с гуманитарной помощью выгружают в помещении, где раньше работал магазин. Волонтер Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, говорит, что люди их оттуда заберут в относительно безопасный момент.

Как выживают люди в поселке, к которому приближается линия фронта, смотрите на YouTube канале Фонда.

В каждом наборе продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 348 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.