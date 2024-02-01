Жители Красногоровки получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"Мы не живем, мы выживаем. Очень тяжело... Люди, которые помогают другим, поступают правильно", – это слова жительницы Красногоровки, города на линии огня, расположенного рядом с временно оккупированным Донецком.

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Здесь каждый вполне чувствует близость к войне. Чтобы поддержать людей в критически сложных обстоятельствах Фонд Рината Ахметова передал жителям наборы с самыми необходимыми продуктами питания.

"Люди топят буржуйки. Заготавливают дрова под обстрелами. Это ужас. Ужас, но этим людям необходимо помогать столько, сколько в этом потребуется", – делится впечатлением волонтер Николай Осиченко, посол фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

Увидев машину с гуманитарной помощью, мужчины и женщины, в основном постарше, выходят из подвалов. Неподалеку раздаются взрывы.

Вот так вот все время. Ужасно. Всю жизнь здесь прожила. Было бы куда уехать – уехала бы, но некуда", – признается одна из местных жительниц.

О жизни украинцев на линии фронта – смотрите на YouTube фонде.

В каждом наборе, получаемом местными обитателями, – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 328 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.