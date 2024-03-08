Жители Дружковки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарная помощь поступила в Дружковку прифронтовой Донецкой области. Теперь ее получают местные жители. Фонд Рината Ахметова передал для них 4 тысяч наборов с продуктами длительного хранения.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это помощь, которую люди ждут.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 338 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.