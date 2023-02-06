Жители Бахмутского района получили гумнаборы от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова передали новую партию помощи жителям Донецкой области. Около 4 тысяч продуктовых наборов были доставлены в населенные пункты Бахмутского района, где сейчас наблюдается сложная гуманитарная ситуация.

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Помимо наборов с продуктами первой необходимости жители Соледарской и Звановской общин получили таблетки для обеззараживания воды — благодаря им можно получить чистую питьевую воду в любых условиях без использования электроэнергии. Часть продовольственной поддержки также была направлена жителям Северска.

В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.