'Жить надо так, чтобы все обсуждали твой живот': Арестович отреагировал на скандал вокруг отдыха в Израиле пикантным фото

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на скандал относительно его отдыха в Израиле. На днях ранее в сеть выложили фото Арестовича на пляже, на которых заметно, что любимец многих женщин заметно набрал килограммов в талии.

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Также пользователей смущал вопрос, как бывшему советнику ОП удалось покинуть страну во время военного положения, поскольку фотографии не указывают на то, что это была рабочая поездка. Так, военный аналитик без слов отреагировал на скандал и выложил на свою страницу в Facebook пикантное фото.

На фото, которые выложили в сеть раньше, Арестович разгуливал по пляжу в плавках. Поэтому пользователи соцсетей упрекнули, что бывалый красавец, которым его считали многие женщины в начале полномасштабной войны, поднабрал несколько лишних килограммов.

На соответствующие заявления комментаторов бывший советник ОП отреагировал достаточно провокативно. Так, он выложил фото, где продемонстрировал свою фигуру, лаконично подписав ее "Доброе утро". К тому же в комментариях к фото военный аналитик написал, что "жить надо так, чтобы все обсуждали твой живот".

Отметим также, что у Арестовича есть трое несовершеннолетних детей, включая дочь от первого брака. Поэтому, вероятно, он сумел пересечь границу как отец многодетной семьи во время военного положения.

Ранее сообщалось, что в феврале Арестович был замечен в Италии, когда он беззаботно прогуливался. Несмотря на то, что представитель украинского истеблишмента посетил Рим якобы для деловой встречи, пользователи социальных сетей раскритиковали его.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в сети разразился скандал, когда депутата ВР Юлию Тимошенко увидели с семьей в Дубае во время полномасштабной войны в Украине. Нардепка пыталась не привлекать внимания, однако со временем журналисты выяснили, что на курорте Тимошенко с мужем совсем не экономила.