Жили под постоянным давлением: Украина вернула из российской оккупации еще 12 детей

Украине удалось вернуть на подконтрольную законным властям территорию еще 12 детей из временно захваченных войсками России населенных пунктов. Возвращение состоялось в понедельник, 3 февраля, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram. Среди них есть 17-летний подросток, которого россияне пытались забрать на службу в свою преступную армию, выдав ему повестку.

Кроме того, удалось спасти 16-летнюю девушку, которая в оккупации потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины.

Основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба рассказал, кого еще удалось забрать из оккупации. Это 15-летняя Юлия, которую отправили на неделю в лагерь под Москвой, где организовывали экскурсии и "знакомство с новой родиной".

Также это 8-летняя Вика, которая вместе с папой пряталась от россиян в собственном доме. Ее папа, отказавшийся брать российское гражданство, постоянно боялся за безопасность дочери. Соседка-коллаборантка пыталась отобрать ребенка из-за российской системы опеки.

13-летняя Ульяна почти три года прожила в оккупации с мамой, которая ухаживала за больной бабушкой. Она понимала, у нее нет будущего в ее родном селе, поэтому обратилась за помощью к Save Ukraine.

Кулеба уточнил, что всего удалось вызволить из российского плена 571 ребенка, среди которых 129 сирот (59 парней и 70 девушек).

"Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам Save Ukraine за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии. Каждый спасенный ребенок – это победа. И мы продолжаем выполнять задачи президента – вернуть всех детей домой, в Украину", – написал Ермак.

В начале декабря 2024 года на подконтрольные Украине территории по российской оккупации удалось вернуть еще шестерых детей. Большинство из них – подростки, которым угрожала принудительная мобилизация в российскую армию.

Также из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще восемь украинских детей от 6 до 16 лет. Многие из них испытали тяжелые испытания.

26 ноября благодаря инициативе Bring Kids Back UA домой вернулись еще двое украинских детей. Это 6-летняя Мария и 14-летняя Вероника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что находящиеся в российском плену бойцы Сил обороны, имеющие тяжелые ранения или болезни, нуждаются в срочном возвращении домой. Украина требует от РФ начать процедуру верификации всех тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных.

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