Железнодорожное соединение с Одессой закроют на несколько дней

В Одессе на период действия продленного комендантского часа с 1 по 3 мая временно отменили движение пригородных поездов и поездов дальнего сообщения. Речь идет как о тех, которые приезжают в город, так и тех, которые выезжают.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram. "Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная", – отмечается в сообщении.

Однако пригородные поезда, которые курсируют в Одесскую область и не въезжают в Одессу, продолжат движение.

Напомним, комендантский час в Одессе введут с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

Как сообщал OBOZREVATEL, с середины апреля "Укрзалізниця" вернула поезда в Чернигов. Были опубликованы рейсы и другие подробности возобновленного движения.