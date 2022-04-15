"Укрзалізниця" вернула поезда в Чернигов: по какому расписанию и когда начнут ходить

"Укрзалізниця" начала "Большую стройку" в освобожденных от оккупантов областях. В результате за неделю удалось восстановить железнодорожное сообщение с Черниговом. Был запущен тестовый рейс, регулярное сообщение начнется с 16 апреля. Поезд будет отправляться из Чернигова в 7 утра, а обратно из Киева – в 15:18.

За неделю команда инфраструктуры железной дороги восстановила многочисленные повреждения пути, контактной сети и мост. Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" (УЗ) Александр Камышин.

Самой сложной задачей было восстановление моста. "Сегодня (15 апреля. – Ред.) проехали с командой первым поездом Киев – Чернигов", – заявил он.

Такие меры нужны, чтобы как можно скорее возвращать людей к нормальной жизни и работе, отметил Камышин. Поэтому работы, по его словам, начали незамедлительно.

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"Как только наши войска возобновляют контроль над городами, мы в железной дороге спешим восстановить железнодорожное сообщение в эти города. Это важно и для пассажирских перевозок, и для доставки гуманитарной помощи, и для возобновления грузовой работы", – объяснил глава УЗ.

Расписание поездов в Чернигов

Как позже уточнили в "Укрзалізниці", курсировать между Киевом и Черниговом будет региональный дизель-поезд. Номер маршрута – 894/893.

Отправление из Чернигова – в 7:00, прибытие в Киев – в 11:06.

Отправление из Киева – в 15:18, прибытие в Чернигов – в 19:20.

Поезд будет останавливаться на станциях Муравейко, мм. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

Кроме того, "Укрзалізниця" возобновит с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница (Киев) – Нежин:

первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на станцию Дарницу в 08:45

второй поезд отправляется из Нежина в 12:15 и прибывает в Киев в 15:00;

в обратном направлении поезда будут отправляться с Дарницы в 09:00 и 17:17, а прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной Киевской области также продолжается очистка дорог и строительство временных переправ. За 9 дней в порядок привели более 100 км основных маршрутов, но дорожники продолжают работы.

Пока что в освобожденных от российских оккупантов областях идет не капитальное восстановление, а временное. Это необходимо, чтобы облегчить жизнь местным жителям, поэтому ждать окончания войны для проведения таких работ не следует.