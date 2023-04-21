Ждать ли прекращения дождей на выходные: синоптики дали прогноз и предупредили об опасности. Карта

На выходных 22 и 23 апреля в Украине продолжатся дожди. Кроме того, метеорологи предупреждают о максимальном уровне паводков на Десне.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на субботу, 22 апреля, +6...+8, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Днем +15...+17, облачно с прояснениями, ветер северный 5-10 м/с, местами небольшие дожди.

Теплее всего будет на юге и западе страны, на Закарпатье возможно повышение температуры воздуха до +19.

В воскресенье, 23 апреля, ночью +7...+9 градусов, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с.

Днем +16...+18 градусов, переменчивая облачность, местами кратковременные небольшие дожди. Ветер южно-восточный, 3-8 м/с. Теплее всего – на Херсонщине, Одесщине и Николаевщине, на Закарпатье – до +19.

При этом метеорологи предупредили, что 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня паводков на Десне, в частности возле села Макошино.

В связи с этим от подтопления пострадают ряд приречных населенных пунктов в Корюковском, Нежинском, и Черниговском районах Черниговской области. В Корюковском районе возможно затопление приусадебных участков и даже отдельных домов. Там объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что к началу следующей недели в Украине ожидается ощутимое потепление.

– В нескольких регионах Украины объявили красный уровень опасности из-за весенних паводков, еще в двух – оранжевый.

– Резкая смена погоды ожидается в мае. Дожди возможны только изредка.