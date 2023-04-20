Погоду в Украине будет определять циклон Sven: синоптик рассказала, прекратятся ли дожди и назвала дату потепления

В пятницу, 21 апреля в большинстве областей Украины ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Погоду в стране будет определять циклон Sven, но в конце недели предвидится существенное потепление.

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Без осадков только на Волыни, Ривненщине и Львовщине благодаря близости западного антициклона Petra. Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погодную ситуацию усложнит порывистый ветер северо-восточного направления, возможны даже порой штормовые порывы 15-20 м/с.

В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской, а также на юге Одесской области и в Карпатах днем до +8 +12 градусов тепла.

На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей +12 +16 градусов.

В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода, температура воздуха около +9 +10 градусов.

Ощутимое потепление в Украине ожидается в воскресенье-понедельник, прогнозирует Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украину ждет резкая смена погоды в мае. Синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла.

– В нескольких областях Украины объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья, еще в двух – оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на побережье Днепра.