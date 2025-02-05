'Жданиками годувати': что означает колоритное выражение

Фразеологизмы в украинском языке – это огромный и интересный культурный пласт, который можно изучать бесконечно и тем обогащать свою речь. Некоторые из этих устоявшихся выражений объединяют общие слова, от которых они были образованы.

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О парк фразеологизмов, основанных на слове "жданики", рассказала блогер и радиоведущая Оля Багний. Для этого она записала специальный ролик, который опубликовала в TikTok.

Чтобы лучше понять смысл этих фразеологизмов, начнем с того, что выясним, что означает слово "жданики". Словари подают "жданики/жданки", как нечто, чего ждут, на что надеются и о чем мечтают. То есть речь идет о чем-то действительно желанном. А вот фразеологизмы с этим словом оказались не столь оптимистичными.

Жданиками годувати – это давать обещания и не выполнять их. Так говорят, когда человека долго заставляют ждать обещанного и в результате его все равно постигнет разочарование.

Жданики поїсти – а так говорят о человеке, который отчаялся получить обещанное. Схожим по значению является фразеологизм "спіймати облизня".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские соответствия имеет фразеологизм "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".

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