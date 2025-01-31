Как сказать по-украински 'Вот тебе, бабушка, и Юрьев день': перевод

Переводить фразеологизмы – дело неблагодарное, при переводе нередко теряется первоначальный смысл изречения. Поэтому, если вы переходите на украинский язык, вам точно будет не лишним изучить интересные и колоритные фразы, которые обогатят вашу речь.

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Для примера возьмем русское выражение "вот тебе, бабушка, и Юрьев день". OBOZ.UA попытался найти ему несколько интересных соответствий.

Сначала разберемся, что означает это русское изречение. Появилось оно во времена крепостного права в Московии и Российской империи. Некоторое время на этой территории крестьяне были относительно свободными людьми и сохраняли право сменить хозяина, если предыдущий им чем-то не нравился - был слишком жестоким или не платил достаточно денег. Однако в 1497 году царь Иван III распорядился ограничить период, когда можно совершить такой переход, одним днем. Выпадал он на день святого Георгия (то есть Юрия), отмечаемый в ноябре. К этому времени все полевые работы завершались и крестьяне могли без утрат для помещика перейти к другому.

Однако с постепенным введением в России и подчиненных ей землях крепостного права отменили и эту вольницу. И люди начали иронически говорить друг другу о несбывшихся надеждах или изменениях к худшему "вот тебе, бабушка, и Юрьев день".

Даже россияне сейчас плохо понимают смысл этого изречения. Поэтому тем, кто пользуется украинским языком в быту, полезно будет изучить несколько ярких заменителей. Например:

от тобі, бабо, й Юрія;

надіявся дід на мід, та й утратив обід;

казала Ганна, що надія марна;

от тобі й на;

от тобі й маєш;

отака халепа.

А к более новым можно отнести популярное выражение "отака фігня, малята". По легенде фразу якобы произнес в прямом эфире программы "Вечірня казка" ее ведущий Петр Вескляров, также известный как дед Панас. Говорили, что он высказался несколько крепче, однако никаких доказательств того, что это произошло на самом деле не существует. Тем не менее, легенда об инциденте прижилась, выражение пошло в народ и стало крылатым. И описывает он ни что иное, как иронию по поводу разбитых надежд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинский лучше перевести выражение "перегнуть палку".

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