Жара в Украине бьет рекорды, погода будет аномальной: синоптик назвала причину

В течение последних лет в Украине фиксируют все больше погодных аномалий. Рекордная жара связана с изменением климатической системы – повышается температура воздуха, меняется термический режим, а также продолжительность сезонов.

Об этом сообщает "24 канал". По словам заведующей отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, 2020-й год в нашей стране был аномально теплым – такой погоды не было как минимум за последние 140 лет.

В результате, отмечает специалист, подобных экстремальных температур становится все больше. "Именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", – уточнила она.

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Кроме того, метеорологи фиксируют не только высокие температуры, но и резкую смену погоды. Это связано с изменениями атмосферной циркуляции – из-за неравномерных колебаний температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова считает, что в начале июля будет наблюдаться кратковременное понижение температуры, но осадков будет очень мало. Месяц будет сухим.

После первой пятидневки температура будет доходить до +28… +30 градусов. Потом ближе к 20 июля – незначительное кратковременное похолодание с осадками. В этот период возможны сильные грозы и усиление ветра.

"До конца месяца возможны незначительные осадки и температура около +25… +28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до +30 градусов", – отметила она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на июль. По их словам, местами в стране будет жара, достигать более 40 градусов тепла.