Жара отступит, но не везде: синоптики сказали, где в понедельник температура упадет до комфортных +22°C

В понедельник, 9 июня, жара в Украине немного спадет, но не везде. В некоторых областях местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики отметили, что местами в понедельник температура упадет до комфортных 22°C. Также возможна переменная облачность.

"Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Также прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

В западных областях снижение температуры ночью до 10-15°С, днем до 17-22°С. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью 15-20°С, снижение дневной до 23-28°С.

На остальной территории сохранится жаркая погода. Ночью 18- 23°, днем 29-34°С. На юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°С.

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 18-20°С, днем 24-26°С.

Ранее уже сообщалось, что в начале новой недели жара в Украине ослабнет. Холодный атмосферный фронт принесет снижение температуры воздуха. Посвежеет на западе, севере и местами в центральных и южных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето в этом году порадует теплой погодой, а местами и жарой. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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