Жара и минимум осадков: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Видео

На предстоящей неделе в Украину вернется жара. В большинстве регионов ожидается сухая теплая погода, без осадков.

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Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре. Также специалисты предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в стране.

Так, в ближайшие трое суток в большинстве областей без осадков, исключение составят западные регионы – Карпаты и Закарпатье. 8 июня на севере страны – в Черниговской и Сумской областях – пройдут кратковременные дожди. 9 июня также возможен кратковременный дождь в северных и западных областях.

В целом, температура по стране ночью будет сохраняться в пределах +11...+17, а днем – +23...+29 градусов.

Кроме того, 5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!" – пишут синоптики.

Напомним, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Добавим, в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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