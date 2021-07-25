Жара и грозы вернутся в Украину: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине в начале недели, 26-28 июля, будет жаркой до +34 градусов. При этом в западных и частично северных областях страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, ливни накроют Ривненскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Житомирскую и Ивано-Франковскую области. При этом средняя температура днем ожидается +27+29, ночью +15+17 градусов.

На севере Украины столбики термометра покажут максимальную отметку в 29 градус, а ночью температура опустится до +14+16. На востоке страны днем воздух прогреется до +30+32 градусов. Ночью похолодает до +15+17.

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В центральных регионах также прогнозируется жара до +29+31 градусов. Жарче всего будет на юге Украины. Днем температура воздуха поднимется до +30+32 градусов, ночью +18+20.

В Киеве 26 июля ожидается жаркая и солнечная погода, без осадков. Температура днем +27+29, ночью +17+19.

Добавим, что 27 июля температура воздуха начнет повышаться по всей территории Украины. При этом запад страны накроют грозовые дожди, а юг – жара до+34 градусов.

28 июля ливни с грозами доберутся и до центральных областей и северных регионов. Столицу также накроют дожди. Однако на юге будет продолжаться удерживаться жаркая температура +32+34 градуса.

В Укргидрометцентре также предупредили, что 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием.