Жара до +36 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на среду. Карта

Во вторник, 5 июля, в Украине ожидается жаркая погода, местами до +36 градусов. На севере, западе и центре – кратковременные дожди и грозы.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, осадки выпадут ночью во всех западных областях, Житомирской и Винницкой, а днем также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях.

На остальных территориях сухо.

Облачность переменная, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе ночью +13 +18, днем +23 +28, на юге и юго-востоке страны ночью +19 +24, днем +31 +36, на остальной территории ночью +16 +21, днем +27 +32.

На Киевщине переменная облачность, ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью +16 +21, днем +27 +32. В Киеве ночью +17 +19, днем +28 +30.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле и августе 2023 году синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

– В июле Украину накроют магнитные бури. Солнечная активность ожидается на низком и среднем уровне.