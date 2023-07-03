Украину в июле накроют магнитные бури: названы опасные даты

Ученые сделали прогноз магнитных бурь в июле. Как предполагают ученые, солнечная активность в течение этого периода будет на низком и среднем уровне.

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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. 12 июля произойдет слабая магнитная буря, а 13 июля – средняя. Геомагнитное поле будет возбуждено в периоды: 1-3, 8-9 и 12-22 июля.

Как рассказали ученые, слабая магнитная буря накроет Землю уже 1 июля. Кроме того, магнитные бури ожидаются 8, 12-13 и 16-19 июля.

В то же время прогноз на столь долгий период может быть неточным и изменяться.

Отметим, что магнитные бури могут приводить к сбоям в работе связи и влиять на самочувствие пожилых людей и метеозависимых. Это может проявляться в виде головных болей, головокружений, тошноты, боли в суставах, ощущения усталости и бессонницы.

В среднем магнитная буря длится в течение 2-5 дней и состоит из трех фаз:

начальная фаза, когда солнечный ветер достигает магнитосферы Земли;

главная фаза, в ходе которой происходят значительные изменения в магнитосфере;

конечная фаза, когда магнитное поле Земли восстанавливается до своих привычных значений.

Под влиянием магнитных бурь могут происходить изменения в атмосферном давлении и температуре воздуха. Кроме того, когда корональная масса солнечного ветра проникает в атмосферу Земли и взаимодействует с молекулами воздуха, могут возникать полярные сияния.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Рефлексотерапевты рекомендуют ежедневно выполнять простые дыхательные упражнения, выделяя на это всего 5 минут.

"Садимся в удобное положение. Закрываем большим пальцем правой руки правую ноздрю и одновременно у нас происходит спонтанный выдох через левую ноздрю, а затем вдох. Затем третьим и четвертым пальцем закрываем левую ноздрю и так же у нас идет выдох-вдох", – объясняет рефлексотерапевт Виктор Мацишин.

Специалист отмечает: суть практики состоит в том, что мы не изменяем темп дыхания, а только наблюдаем за ним. Еще один полезный совет – закрыть глаза и попытаться освободить свои мысли.

"Нам в этом процессе нужно не пытаться обдумывать что-либо, но и не надо подавлять эти мысли. Мы должны быть "зрителями в кино", – объясняет врач.

В то же время не стоит забывать о достаточном сне, физической активности и сбалансированном питании.

Ранее сообщалось, что Солнце может достичь своего 11-летнего максимума, поставив Землю и человечество в достаточно неприятную ситуацию. Последние события на звезде могут свидетельствовать о том, что солнечная активность достигнет максимума не в 2025 году, как прогнозировалось ранее, а уже к концу 2023 года.

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