Жара до +33 и никаких осадков: синоптики назвали дату, когда отступят грозы. Карта

3 августа по всей территории Украины наконец-то отступят осадки и будет сухая погода. Небольшие дожди возможны в части областей только утром, днем будет тепло и солнечно.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Так, в четверг украинцев ждет настоящая летняя жара.

В среднем столбики термометров по Украине будут держаться на отметках +29…+31 градус. В южных районах температура будет еще выше – до +33 градусов. Будет преобладать юго-западный ветер с порывами 3-8 м/с.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременный дождь с утра. Днем погода будет сухой и солнечной, ожидается +27…+29 градусов.

Отметим, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о настоящей рекордной жаре до +40 градусов. В частности, такая погода ожидается в Украине в ближайшие выходные. При этом на западе, напротив, будет достаточно прохладно – +19+22 градуса.

Напомним, что синоптик предупредила, что в Украине идет рекордная жара до +40 градусов. Южные и восточные регионы первыми столкнутся с повышением температуры – уже в ближайшие дни. Но в целом к сильной жаре нужно готовиться большинству украинских граждан в конце недели и кое-где в начале следующей.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!