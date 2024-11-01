Згодний или згідний? Как правильно сказать на украинском

Если вы потребляете много контента на украинском языке, вы, вероятно, слышали два похожих прилагательных – "згідний" и "згодний". У любознательного говорящего может возникнуть закономерный вопрос, а нет ли между ними конфликта, не является ли одна из них ошибочной?

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Эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык" решили развеять все сомнения. Они объяснили, в чем разница между этими формами. Свое объяснение также дала радиоведущая и TikTok-блогерка Ольга Багний.

Обе формы можно найти в словарях. Но они неявляются абсолютными синонимами. Чтобы употреблять их правильно, нужно знать нюансы значения.

Так вариант "годен/згодний", который пишется и читается исключительно через о, выражает солидарность с кем-то:

Я цілком згоден з попереднім промовцем.

Іра згодна піти з подругами в кіно.

Если нужно описать соответствие чего-то чему-то, употребляется слово с буквой/звуком и:

Ця копія згідна з оригіналом.

Він, може, і вчинив би так, але це однаково не було б згідне з його поглядами.

А вот в случае, когда нужно проявить согласие, то можно употреблять обе формы – это не будет ошибкой:

Працівники згодні (згідні) попрацювати понаднормово.

Я згідний (згодний) з використанням цих даних.

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