Згодний или згідний? Как правильно сказать на украинском
Если вы потребляете много контента на украинском языке, вы, вероятно, слышали два похожих прилагательных – "згідний" и "згодний". У любознательного говорящего может возникнуть закономерный вопрос, а нет ли между ними конфликта, не является ли одна из них ошибочной?
Эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык" решили развеять все сомнения. Они объяснили, в чем разница между этими формами. Свое объяснение также дала радиоведущая и TikTok-блогерка Ольга Багний.
Обе формы можно найти в словарях. Но они неявляются абсолютными синонимами. Чтобы употреблять их правильно, нужно знать нюансы значения.
Так вариант "годен/згодний", который пишется и читается исключительно через о, выражает солидарность с кем-то:
- Я цілком згоден з попереднім промовцем.
- Іра згодна піти з подругами в кіно.
Если нужно описать соответствие чего-то чему-то, употребляется слово с буквой/звуком и:
- Ця копія згідна з оригіналом.
- Він, може, і вчинив би так, але це однаково не було б згідне з його поглядами.
А вот в случае, когда нужно проявить согласие, то можно употреблять обе формы – это не будет ошибкой:
- Працівники згодні (згідні) попрацювати понаднормово.
- Я згідний (згодний) з використанням цих даних.
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