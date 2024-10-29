'Сториз' или 'сторіз' в Instagram: как правильно говорить по-украински

Каждый, кто имеет аккаунт в соцсетях Instagram или Facebook, время от времени выкладывает туда короткие видеоролики или сообщения, исчезающие за 24 часа. Но правильно ли вы называете эти сообщения на украинском языке ?

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Вспомните прямо сейчас, как вы называете Stories и Reels? Вдумчиво произнесите про себя каждый звук. Разобраться, как это делать без ошибок, решили помочь авторы программы "Мовимо" на ТРК "Рудана".

Скорее всего, вы произнесли эти англицизмы через звук и – "сторіс", "рілз". Однако это ошибка.

"Языковеды пишут: согласно правилу девятки, после буквы р в заимствованных словах следует писать букву и на месте і", – пояснила ведущая программы Ирина Павленко.

Она также предложила мнемоническое стихотворение, которое поможет запомнить правило девятки и никогда не совершать соответствующих ошибок:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Човни з циганами жене.

Каждое слово в этом стихотворении начинается с буквы, после которой, согласно правилам украинского языка, нужно писать и говорить букву и звук и. Это ровно девять согласных: р, т, с, д, ш, ч, з, ц, ж.

Итак, правильно говорить так:

зафільмувати цікавий рилз;

зробити скриншот;

нова сторис;

написати в директ;

замовити капучино.

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