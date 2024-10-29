"Сториз" или "сторіз" в Instagram: как правильно говорить по-украински
Каждый, кто имеет аккаунт в соцсетях Instagram или Facebook, время от времени выкладывает туда короткие видеоролики или сообщения, исчезающие за 24 часа. Но правильно ли вы называете эти сообщения на украинском языке ?
Вспомните прямо сейчас, как вы называете Stories и Reels? Вдумчиво произнесите про себя каждый звук. Разобраться, как это делать без ошибок, решили помочь авторы программы "Мовимо" на ТРК "Рудана".
Скорее всего, вы произнесли эти англицизмы через звук и – "сторіс", "рілз". Однако это ошибка.
"Языковеды пишут: согласно правилу девятки, после буквы р в заимствованных словах следует писать букву и на месте і", – пояснила ведущая программы Ирина Павленко.
Она также предложила мнемоническое стихотворение, которое поможет запомнить правило девятки и никогда не совершать соответствующих ошибок:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Човни з циганами жене.
Каждое слово в этом стихотворении начинается с буквы, после которой, согласно правилам украинского языка, нужно писать и говорить букву и звук и. Это ровно девять согласных: р, т, с, д, ш, ч, з, ц, ж.
Итак, правильно говорить так:
- зафільмувати цікавий рилз;
- зробити скриншот;
- нова сторис;
- написати в директ;
- замовити капучино.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно на украинском называть осенний праздник – Хеловін или Геловін.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.