Землю накроет затяжная магнитная буря: штормить будет целую неделю

Начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа.

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Об этом сообщает сайт Мeteoagent. Магнитные бури в указанный дни будут слабыми. Однако люди все равно могут почувствовать ухудшение своего здоровья в такие опасные периоды.

Как известно, магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, своего рода защитного купола планеты, которые вызывают вспышки на Солнце, соприкасаясь с ним.

В это время люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие. Чаще всего в этот период проявляются: головная боль и головокружение, раздражительность и удрученное настроение, повышение или понижение давления, нарушение сна, боль в суставах, апатия и тревога, беспричинная депрессия, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний.

Для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует соблюдать простые рекомендации врачей. А именно:

– вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью, не злоупотреблять алкоголем и никотином;

– иметь полноценный отдых и здоровый сон;

– пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

– пытаться избегать стресса;

– всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Землю накрыла трехдневная магнитная буря. В этом месяце бури будут происходить в течение всего месяца, но только днем.

Также OBOZREVATEL писал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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