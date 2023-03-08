Землю накроет затяжная магнитная буря: штормить будет целую неделю
Начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа.
Об этом сообщает сайт Мeteoagent. Магнитные бури в указанный дни будут слабыми. Однако люди все равно могут почувствовать ухудшение своего здоровья в такие опасные периоды.
Как известно, магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, своего рода защитного купола планеты, которые вызывают вспышки на Солнце, соприкасаясь с ним.
В это время люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие. Чаще всего в этот период проявляются: головная боль и головокружение, раздражительность и удрученное настроение, повышение или понижение давления, нарушение сна, боль в суставах, апатия и тревога, беспричинная депрессия, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний.
Для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует соблюдать простые рекомендации врачей. А именно:
– вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью, не злоупотреблять алкоголем и никотином;
– иметь полноценный отдых и здоровый сон;
– пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
– пытаться избегать стресса;
– всегда иметь под рукой необходимые лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Землю накрыла трехдневная магнитная буря. В этом месяце бури будут происходить в течение всего месяца, но только днем.
Также OBOZREVATEL писал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.
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