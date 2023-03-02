Землю накроет первая в марте магнитная буря: сколько будет продолжаться и как уберечься

В субботу, 4 марта, Землю накроет первая в этом месяце магнитная буря. Она будет средней интенсивности, однако о здоровье все таки стоит позаботиться.

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Первая магнитная буря весной 2023 продлится сутки, говорится на сайте Мeteoagent. Явление может повлиять на самочувствие каждого человека.

Но особенно внимательными к состоянию организма в этот период должны быть метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.

Среди симптом магнитной бури эксперты выделяют:

– слабость и сонливость,

– нарушение сна,

– раздражительность и подавленное настроение,

– головную боль и головокружение,

– боль в сердце,

– перепады артериальное давление,

– боль в спине и суставах,

– апатию и тревогу,

– обострение хронических заболеваний.

Для того, чтобы они были менее ощутимымиважно избегать стрессовых ситуаций, не пить кофе и алкоголь, а также уменьшить количество потребления газировки.

Лучше пить больше чистой воды или травяного чая, гулять на свежем воздухе, принимать ванну с солью и ложиться спать в одно и то же время.

Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце.

Отметим, магнитные бури в марте будут средней мощности. И их будет мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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