Землю накроет первая в марте магнитная буря: сколько будет продолжаться и как уберечься
В субботу, 4 марта, Землю накроет первая в этом месяце магнитная буря. Она будет средней интенсивности, однако о здоровье все таки стоит позаботиться.
Первая магнитная буря весной 2023 продлится сутки, говорится на сайте Мeteoagent. Явление может повлиять на самочувствие каждого человека.
Но особенно внимательными к состоянию организма в этот период должны быть метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.
Среди симптом магнитной бури эксперты выделяют:
– слабость и сонливость,
– нарушение сна,
– раздражительность и подавленное настроение,
– головную боль и головокружение,
– боль в сердце,
– перепады артериальное давление,
– боль в спине и суставах,
– апатию и тревогу,
– обострение хронических заболеваний.
Для того, чтобы они были менее ощутимымиважно избегать стрессовых ситуаций, не пить кофе и алкоголь, а также уменьшить количество потребления газировки.
Лучше пить больше чистой воды или травяного чая, гулять на свежем воздухе, принимать ванну с солью и ложиться спать в одно и то же время.
Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце.
Отметим, магнитные бури в марте будут средней мощности. И их будет мало.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.
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