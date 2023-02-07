Землетрясения в Турции и Сирии: есть ли опасность для Украины? Ответ сейсмолога

Часть территории Украины относится к сейсмически опасной зоне, но если здесь произойдут подземные толчки, они не будут связаны с серией масштабных землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и Сирии. Предсказать такие события во времени нельзя, но их максимально возможная сила известна.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Института геофизики им. С.Субботина НАН Украины Александр Кендзера. Наиболее опасными регионами Украины с точки зрения сейсмоактивности являются Одесская область и Крым, уточнил он.

По словам ученого, любые землетрясения на территории Украины связаны с зоной Вранча – сейсмоактивной зоной, расположенной на стыке трех тектонически плит в районе Карпат.

Наибольшая опасность землетрясений в Украине – на юго-западе Одесской области и в Крыму. "Что касается остальных регионов, то, чтобы узнать, какой уровень сейсмической опасности в конкретном месте, необходимо взять "Государственные строительные нормы Украины строительства в сейсмически опасных районах", – пояснил Кендзера.

Он добавил, что в этом документе указан уровень сейсмической опасности для всей территории Украины. "Этим надо пользоваться. Это настольная книга любого проектировщика и строителя", – заметил ученый.

Он добавил, что землетрясения невозможно предсказывать во времени, но можно спрогнозировать их максимальную силу. "И даже частотный состав тех колебаний, которые дойдут до той или иной площадки снизу и заставят колебаться либо саму площадку, либо здания и сооружения, которые на ней размещены", – подчеркнул он.

Полную версию интервью с Александром Кендзерой скоро читайте на OBOZREVATEL.

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