Зеленые коридоры не помогут Мариуполю, город нужно деблокировать, – Жорин

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В окруженной со всех сторон оккупационной армией РФ Мариуполе началась гуманитарная катастрофа – погибших там уже даже не хоронят. Об этом сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса и один из командиров Азова в столице Максим Жорин в телеграм-канале телеграм-каналі.

"Зеленые коридоры не помогут Мариуполю – город нужно деблокировать. Прошу внимания журналистов, власти и мирового сообщества!", – призвал Жорин.

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Мариуполь ежедневно обстреливает из артиллерии и авиации российская оккупационная армия, не давая мирному населению эвакуироваться зеленым коридором. Вчера кремлевская пропаганда оправдывала обстрел роддома в городе.

По сообщениям Мариупольского городского совета, согласно предварительным данным, в городе уже погибли 1582 мирных жителя. Среди жертв есть дети.