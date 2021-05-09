Зеленский в День матери поделился детским фото с мамой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери. Так, по его словам, самый счастливый человек – тот, кто в жизни знает двух "лучших мам" – свою маму и маму своих детей.

Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. "Уверенно могу сказать, что я – самый счастливый человек на земле. Благодаря вам, моя дорогая мамочка Римма и дорогая жена Елена. Обе – Владимировны. Обе – бесконечно любимые! Обе – лучшие в мире!", – говорится в сообщении главы государства.

По случаю праздника президент также поделился двумя семейными фото. Первый снимок – из детства Зеленского, где он запечатлен со своей мамой. На втором фото – президент в окружении семьи, супруги Елены Зеленской и двоих их детей.

"Мама – это самый близкий человек, который всегда рядом – от рождения и фактически при всех наших шагов. …Мама имеет чрезвычайную суперсилу: всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет именно те, очень нужны тебе слова. Всегда в тебя верит. И всегда тебя любит. Даже когда ты ну очень занят, а на самом деле – бессовестный, забыл позвонить", – говорится в сообщении президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждое второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Накануне праздника в Умани жены и матери погибших на Донбассе героев участвовали в фотосессии с формой воинов.