Зеленский удостоил более тысячи украинок звания 'Мать-героиня'

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1019 украинским женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Соответствующий указ № 188/2021 был подписан главой государства в День матери, 9 мая, сообщается на сайте президента.

"В День матери президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин", – сказано в сообщении.

В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 13 – Донецкой, 50 – Житомирской, 32 – Закарпатской, 21 – Запорожской, 54 – Ивано-Франковской, 5 – Киевской и 15 – города Киева.

Также звание "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 – Луганской, 115 – Львовской, 12 – Николаевской, 76 – Одесской, 27 – Полтавской, 87 – Ривненской, 18 – Сумской, 54 – Тернопольской, 23 – Харьковской, 9 – Херсонской, 41 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 22 – Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери и поделился двумя семейными фото – с мамой и с женой и детьми. Он отметил, что счастливый человек – тот, который в жизни знает двух лучших мам – свою и маму своих детей.