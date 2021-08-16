Зеленский утвердил награду 'Национальная легенда Украины'. Фото

В Укрaине пoявилcя новый наградной знак – "Национальная легенда Украины". Президент Владимир Зеленский утвердил эту награду своим указом от 16 августа.

Об этом сообщили на сайте главы государства и опубликовали соответствующий указ. Зеленский утвердил положение об отличии "Национальная легенда Украины", рисунок самого знака и образец бланка диплома к награде (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Согласно документу, такое отличие могут получить люди за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. А также те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, или вел активную благотворительную и общественную деятельность. Этим знаком могут награждать как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.

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На сайте главы государства подробно описано, как выглядит награда.

Размер знака – 45 мм. Он изготавливается из золота, имеет вид стилизованного цветка с синими и желтыми лепестками (покрытые цветной эмалью). В центре находится рельефное изображение тризуба – знака Княжеского государства Владимира Великого.

Награждать знаком "Национальная легенда Украины" будут ежегодно по случаю Дня Независимости, награда осуществляется указом президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля 2021 Зеленский ввел новую "легендарную" награду в Украине.