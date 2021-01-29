Рада окончательно приняла закон о регистрации вакцин против COVID-19

В пятницу, 28 января, Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №4613, который ускорит и упростит регистрацию вакцин против коронавируса. Он необходим, чтобы начать массовую иммунизацию населения. Ведь пока ни один препарат полностью не прошел клинические испытания.

За документ на последнем пленарном заседании сесионной недели проголосовали 280 нардепов. Трансляция велась на официальном YouTube-канале парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, документ поддержали 206 представителей "Слуги народа", 20 – "Европейской солидарности", 16 – "Батьківщини", 6 – "За майбутнього", 10 – "Голоса", 13 – "Довіра", 9 внефракционных нардепов. Партия ОПЗЖ не дала ни единого голоса.

Главной целью законодательной инициативы названа подготовка базы для государственной регистрации лекарственных средств, включая вакцины против COVID-19, "под обязательства".

Процедура, согласно прописанным правилам, станет ускоренной в условиях экстренного медицинского применения конкретных препаратов. Однако их разработчики должны:

предоставить данные об успешном проведении доклинических испытаний/исследований;

подтвердить, что клинические исследования проводились с разрешения и/или под наблюдением, или контролем соответствующих компетентных органов США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля и некоторых других стран;

доказать, что известная и потенциальная польза лекарственного средства превосходит его известные и потенциальные риски;

подтвердить, что не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы конкретному лекарственному средству.

Вместе с тем, производители обязаны гарантировать завершение доклинических испытаний в установленные сроки.

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